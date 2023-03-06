الكاف: استكمال مختلف الإجراءات المستوجبة لدخول مصنع جديد للخياطة بمدينة قلعة سنان حيز الاستغلال

الكاف: استكمال مختلف الإجراءات المستوجبة لدخول مصنع جديد للخياطة بمدينة قلعة سنان حيز الاستغلال

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 20:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
من المنتظر أن يدخل مصنع جديد للخياطة بمدينة قلعة سنان الحدودية بولاية الكاف حيز الإستغلال قريبا، وذلك بعد استكمال عملية التسويغ لمحل على ملك المجلس الجهوي لفائدة أحد المستثمرين من أبناء الجهة.
وقد أتمت السلطات الجهوية كل الإجراءات المتعلقة بالبتة العمومية وإبرام عقد الكراء، وتم تكليف معتمد قلعة سنان بإستكمال باقي إجراءات التسليم والتسلم للمحل الصناعي مع المستثمر صاحب المشروع.
وأوضح معتمد قلعة سنان، أنيس العياري، في تصريح لوطالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن المستثمر سينطلق في تجهيز المحل الصناعي وتركيز الآلات وكذلك انتداب العملة وإستكمال بقية الإجراءات الادارية اللازمة استعدادا للدخول في الإنتاج في أقرب الآجال وبصفة تدريجية قبل الوصول إلى مرحلة الذروة، على حد تعبيره.

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