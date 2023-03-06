قبلي: تواصل انجاز مشروع "حل" لتعزيز قدرات الشباب على الوقاية من التطرف العنيف وعوامل انتشاره

يتواصل بولاية قبلي تنفيذ مشروع "حل" لتعزيز قدرات الشباب على الوقاية من التطرف العنيف وعوامل الانتشار الذي تنجزه جمعية "نحن الشباب" في اطار برنامج "معا" بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتحت اشراف منظمة صحة الاسرة الدولية.

وأوضحت منسقة مشروع "حل" بجهة قبلي، نسرين بن حمادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح اليوم الاثنين، أن هذا المشروع، المنجز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومع رئاسة الجمهورية، يعمل على دعم قدرات الناشطين والسلطات المحلية بولايات قبلي، وصفاقس، وسيدي بوزيد، وقفصة، وتطاوين، ومدنين، على مواجهة التحديات الاجتماعية.

واشارت إلى أن مراحل انجاز المشروع شملت الى حد الان بولاية قبلي جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بظاهرة التطرف العنيف وعوامل انتشاره في الجهة، ثم الوقوف على مسببات انتشار هذه الظاهرة، وهو ما سيفضي الى وضع خطط وبرامج وقائية للحدّ منها.

وأكّدت أن الاشكاليات التي تم الوقوف عندها بولاية قبلي تتمثل في طول وتشعب الاجراءات الادارية مع صعوبة الحصول على تمويل لبعث المشاريع، وهو ما جعل القائمين على مشروع "حل" يشرعون في كتابة المشاريع الجمعياتية لبعض الجمعيات التي تجد صعوبة في صياغة افكار مشاريعها، مع التحضير لانجاز عدد من الدورات التكوينية في الاتصال والتواصل بين الجمعيات والشباب والادارة، الى جانب انجاز دورات تكوينية في الولوج للمعلومة.

وفي ذات السياق، اشارت نسرين بن حمادي إلى انه قد تم ضمن مشروع "حل" الوقوف على عزوف الشباب الجهة على الانشطة الثقافية والجمعياتية والرياضية، ما جعل القائمين عليه يعدون لانجاز بحث سيشمل 100 عينة من الشباب ويتضمن عدة أسئلة حول أسباب هذا العزوف عن ارتياد الفضاءات الثقافية والشبابية، ليتم توجيه استمارة نتائج هذا البحث الى الادارات الفاعلة في هذا المجال على غرار المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، او المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من اجل التوصل الى بعض الحلول التي من شأنها الحد من هذا العزوف.

كما تم خلال هذا المشروع الوقوف عند غياب روح الاستثمار والمبادرة في المجالات التي تتماشى وحاجيات الجهة وهو ما جعل القائمين عليه يفكرون في تنظيم يوم مفتوح للاستثمار يجمع بين الشباب من اصحاب افكار المشاريع وممثلي الادارات المتدخلة في مجال الاستثمار، الى جانب الجمعيات ورجال الاعمال لطرح الاشكاليات التي تعوق المستثمرين الشبان بهذه الربوع، ووضع خارطة حول ثروات الجهة والمشاريع الممكن انجازها.



