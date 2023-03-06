الفيلم الوثائقي "بيروت في عين العاصفة" لميْ المصري: احتجاجات شعبية أخمدها انفجار مرفأ بيروت

تبدأ المخرجة الفلسطينية مي المصري في التأريخ لأحداث فيلمها الوثائقي "بيروت في عين العاصفة" من 17 أكتوبر 2019 وتُنهيه يوم 4 أوت 2020، وهو تاريخ الانفجار الهائل الذي هزّ مرفأ بيروت وخلّف أضرارا كبرى بالمكان وبالأحياء المحيطة به.



وخلال هذه المدّة الزمنية التي ناهزت 10 أشهر، تُرافق مي المصري بعدستها 4 فتيات هنّ "ميشيل" و"نويل" وهما أختان تسلّحتا بالغناء والموسيقى للتعبير عن الواقع، و"حنين" الفتاة المحجبة التي تنحدر من البقاع ونزلت بيروت للالتحاق بكلية الإعلام. أما الفتاة الرابعة فتُدعى لجين، وهي عراقية أقامت ببيروت لمدة سبع سنوات، وتعمل في مجال التصوير والإخراج.



وتمّ عرض هذا الفيلم خلال افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أفلام حقوق الإنسان "كرامة تونس" (4 - 8 مارس 2023) بحضور ثلّة من السينمائيين والناشطين الحقوقيين.



تستهل المخرجة فيلمها بمشاهد من الاحتجاجات السلمية في لبنان، ثمّ تغوص بعدستها في عمق هذه الاحتجاجات لتُبرز شخصيات الفيلم وحضورهنّ في هذه المظاهرات. ومع تقدّم الأحداث في الفيلم، تُخرج مي المصري المتفرّج من دائرة الاحتجاجات لتركّز اهتماماته على شخصيات الفيلم، بعد أن منحتهنّ مجالا للكلام والتعبير عن أفكارهن ومشاعرهن وأحلامهنّ.



تنحدر الفتيات الأربع من بيئات مختلفة، لكن جمعتهنّ الاحتجاجات الشعبية ووحّدت مطالبهن المتمثلة في مقاومة استفحال البطالة وتدني المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار وإفلاس البنوك. وتتفق الفتيات أيضا في حديثهن أمام الكاميرا على أن الطبقة السياسية في لبنان هي المسؤولة عن الأزمة التي يعيشها البلد بسبب ما وصفنه بالفساد السياسي المتغلغل في الدولة. وتتطلّع الشابات إلى حياة أفضل تقوم على الحرية والتنوع والاختلاف تحت راية الانتماء للبنان وحب الوطن.



ولكن الأمل المعلّق للفتيات على الاحتجاجات في التغيير السياسي، سرعان ما بدا في التلاشي مع انتشار فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي بالبلاد، الذي حوّل حالة الغليان في الشوارع إلى أماكن شبه مهجورة، لتليها إثر ذلك فاجعة انفجار المرفأ التي جعلت شعلة الأمل تأفل وأخمدت نيران الاحتجاجات الشعبية التي علّقت عليها الفتيات آمالا واسعة في الحرية والتغيير.



