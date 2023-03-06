تقدّم أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات بنسبة 80 بالمائة

تقدّمت أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات بنسبة 80 بالمائة، ومن المنتظر الشروع في استغلال هذه المحطة التي ستبلغ طاقة انتاجها اليومية 50 الف م3 خلال الصائفة القادمة، وفق ما تم تقديمه من معطيات في المجلس الجهوي للمياه المنعقد، اليوم الاثنين، باشراف والي قابس مصباح كردمين.

من جهة أخرى، أظهرت المعطيات المقدّمة في هذا المجلس الى أن العجز المسجل في موازنة مياه الشرب سيرتفع بولاية قابس الى 23 بالمائة، حيث سيبلغ العجز المائي في هذه الموازنة 37 ألف م3 في اليوم بعد أن كان في حدود 33 ألف م3 في اليوم خلال سنة 2022.

هذا وقد تم اتخاذ جملة من الاجراءات الرامية لمجابهة ذروة الاستهلاك لمياه الشرب خلال الصائفة القادمة وتتمحور حول دعم الموارد المائية المتوفرة بعدد من الحنفيات الجديدة، والقيام بالصيانة الضرورية للشبكات لمعالجة التسربات الموجودة فيها، والتصدي لظاهرة الربط العشوائي بتلك الشبكات.







