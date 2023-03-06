وصلت إلى ولاية صفاقس 9 حاويات تحتوي 192 طنّا من القهوة من تونس العاصمة، وذلك لتغطية حاجيات الجهة خلال الفترة الحالية وبداية شهر رمضان، في انتظار وصول كميات أخرى، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز.



وذكر ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فرع صفاقس للديوان التونسي للتجارة يضمّ حاليا مخزونا يقدر بـ91 طنّا من مادة القهوة، وذلك استعدادا لتغطية حاجيات صفاقس من استهلاك القهوة خلال شهر رمضان والمقدّرة بـ425 طنا، وفق تقديره.



وبالنسبة للمواد الاساسية الاخرى مثل مادتي الحليب والزيت النباتي المدعم، أكد حريز أن هناك مخزون تعديلي من مادة الحليب تمت برمجته من قبل وحدات الانتاج لمجابهة الطلب الاضافي خلال شهر رمضان، والذي بلغ الى موفى شهر فيفري الماضي 7.4 مليون لتر من الحليب، مع اقرار توريد كميات من الزيت النباتي المدعم على دفعتين، تحتوي أولاها 9 آلاف طن، وذلك قبل حلول شهر رمضان.







