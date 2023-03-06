مدرب مانشستر يونايتد يجبر اللاعبين على الحضور على التاسعة صباحا بعد سباعية ليفربول

مدرب مانشستر يونايتد يجبر اللاعبين على الحضور على التاسعة صباحا بعد سباعية ليفربول

CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons
Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 15:11 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اتخذ المدرب الهولندي إريك تين هاغ, مدرب مانشستر يونايتد, قرارا حاسما تجاه لاعبي الشياطين الحمر,عقب الخسارة المذلة بسباعية نظيفة أمام ليفربول, أمس الأحد, في الجولة 26 من البطولة الإنقليزية الممتازة.
وأكدت تقارير اعلامية , أن تين هاغ طالب لاعبي مانشستر يونايتد بالحضور لمركز تدريبات الشياطين الحمر, صباح اليوم, عقب ساعات فقط من الخسارة أمام ليفربول.
وأضافت, أن لاعبي يونايتد حضروا لمركز التدريبات في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي, بينما تواجد المدرب الهولندي قبل وصولهم بساعتين.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال بيتيس, الخميس المقبل, في ثمن نهائي الدوري الأوروبي, بملعب "أولد ترافورد".
وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الإنقليزية الممتازة، عقب الخسارة أمام ليفربول.
وصنع فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح المجد بفوز تاريخي بسباعية نظيفة علي مانشستر يونايتد في "كلاسيكو" إنقلترا.

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