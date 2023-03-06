حي هلال: السجن بقية العمر لقاتل شاب بسكين

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 12:51 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن بقية العمر في حق كهل اقدم على قتل شاب بسكين خلال معركة نشبت بجهة حي هلال بين مجموعة من المنحرفين استعملوا فيها الآت حادة وتراشقوا فيها بالحجارة.


وقد نفى المتهم نية اضماره قتل الضحية فواجهته القاضية بالطعنات القصدية التى وجهها للضحية وخاصة في قلبه فاصر على الانكار.

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