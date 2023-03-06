الحرس الديواني بمدنين يسجل ارتفاعا في مداخيل مكافحة التهريب بنسبة 74 بالمائة منذ مطلع 2023

أعلنت مصالح الحرس الديواني بالوحدة الخامسة بمدنين ، عن تسجيل نمو ايجابي في مداخيل مكافحة التهريب بنسبة 74 بالمائة خلال شهري جانفي و فيفري 2023 .



وأكدت الادارة العامة للديوانة، في إطار تطور مجهودات مكافحة التهريب، ان مصالح الحرس الديواني بمدنين قامت بحجز بضائع بقيمة 2ر11 مليون دينار فيما بلغت قيمتها في الفترة نفسها من السنة الفارطة 44ر6 مليون دينار.



وقامت هذه الوحدة ، خلال الفترة المنقضية من سنة 2023، برفع 331، قضية ديوانية تتعلق بتهريب بضائع مختلفة ، من بينها، الملابس الجاهزة و الهواتف الجوالة و توابعها و الأحذية الرياضية والمواد الغذائية المدعمة والفواكه الجافة.







