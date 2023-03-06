البطولة الفرنسية: منتصر الطالبي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة والعشرين

البطولة الفرنسية: منتصر الطالبي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة والعشرين

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تواجد المدافع الدولي التونسي منتصر الطالبي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة والعشرين للبطولة الفرنسية لكرة القدم بحسب ما أوردته مجلة ليكيب اليوم الاثنين.
وكان منتصر الطالبي قد شارك أمس في كامل المباراة التي تعادل فيها فريقه لوريون سلبا مع مضيفه أولمبيك ليون.

وضمت التشكيلة المثالية ايضا الحارس بيزو (نادي بريست) وكوناتي (كليمون) ودانيلو (باريس سان جيرمان) ونونو مينديز (باريس سان جيرمان) وبلقبلة (بريست) ورويز (باريس سان جيرمان) وسافانيار (مونبلييه) وهاين (أوكسير) وماوسا (مونبليه) وميسي (باريس سان جيرمان).



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