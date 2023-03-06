جمال خشارم مدربا جديدا للاولمبي الباجي

جمال خشارم مدربا جديدا للاولمبي الباجي

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 09:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي عن تعاقده مع المدرب جمال خشارم للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا لطارق جراية الذي انتقل الى تدريب اهلي طرابلس الليبي.

وضم الاطار الفني الجديد للاولمبي الباجي حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي بديع الزواغي كمساعد مدرب ومطيع الشطي ولطفي بن عاشور في الاعداد البدني وخالد الخلفي كمدرب حراس ورمزي المسعودي في خطة أخصائي علاج طبيعي.
وباشر الاطار الفني الجديد مهامه يوم الاحد من خلال الاشراف على اول حصة تدريبية.

وكان الاولمبي الباجي حقق نتائج متميزة مع المدرب طارق جراية بتاهله الى مرحلة التتويج في بطولة الرابطة المحترفة وبلوغه الدور نصف النهائي لكاس تونس.

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