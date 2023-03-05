وهبي الخزري يضع مونبيلييه على طريق فوز عريض امام انجيه

وضع المهاجم التونسي وهبي الخرزي فريقه مونبيلييه على طريق الفوز بتسجيله الهدف الاول في الانتصار العريض بخماسية نظيفة امام انجيه اليوم الاحد في اطار الجولة السادسة والعشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.

وقص وهبي الخزري شريط اهداف المباراة منذ الدقيقة الثانية قبل ان يكمل تيجي سافانيي في مناسبتين (25 و51) وفيتوت ماواسا (45) وايلي واهي (73) الخماسية.

ورفع مونبيلييه رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بينما توقف رصيد انجيه عند 10 نقاط في المركز الاخير.

يذكر ان وهبي الخزري كان قد اعلن بعد مشاركته مع المنتخب التونسي في مونديال قطر 2022 عن اعتزاله اللعب الدولي وتفرغه لناديه.







