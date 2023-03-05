ضبط 65 مجتازا للحدود البرية خلسة يحملون جنسيات افريقية (الحرس الوطني)

ضبط 65 مجتازا للحدود البرية خلسة يحملون جنسيات افريقية (الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 20:18 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي وجندوبة والقصرين ومدنين، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 4 و5 مارس الجاري، من ضبط 65 مهاجرا يحملون جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة.

وأورد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الأحد، أن المجتازين يقيمون بالبلاد التونسية على غير الصيغ القانونية، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.






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