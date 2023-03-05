الخطوط التونسية تغير مواعيد عدد من الرحلات من الأحد الى الثلاثاء لتضرر طائرتها الكبيرة A330

أعلنت الخطوط التونسيّة، الأحد، عن تغيير مواعيد عدد من الرحلات التي شهدت اضطرابا بداية من اليوم ولمدّة 3 أيّام، جرّاء تعرّض أحد أبواب طائرتها كبيرة الحجم A330 إلى أضرار أمس، السبت، بمطار مونتريال الكندية من قبل العون المكلّف بتركيز سلّم نزول وصعود المسافرين للطائرة.



وأكدت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها، حرصها على تأمين تنقل المسافرين إلى وجهاتهم وفقا لبرنامج محدّد في الغرض، وذلك رغم الإضطرابات المسجلة.



وأوضحت أن المواعيد الجديدة للرحلات، التّي شهدت إضطرابا، الأحد، 5 مارس 2023، ستكون كالآتي:



تونس- نيس TU282: الذهاب الساعة 19h45 مساءً (أي تأخير بحوالي 01h50).

تونس- اسطنبول TU218: الذهاب 00h30 (أي تأخير بحوالي (02h50.

تونس- مدريد TU606: الذهاب 23h00 (تأخير بحوالي 2h35).

تونس- كوناكري- داكار TU841: الذهاب 17h30 (تأخير بحوالي 01h00).

تونس- واغادوغو- أبيدجان TU397: الذهاب 19h40 (تأخير بحوالي 03h45).

تونس-جدّة TU 713: الذهاب 19h30 (تأخير بحوالي01h05).

تونس- جدّة TU2713: الذهاب 22h15 (تأخير بحوالي 03h50).

تونس- الدار البيضاء TU 705: الذهاب 01h30 أي (تأخير بحوالي 02h30).

جربة- مرسيليا TU694: الذهاب 02h10 (تأخير بحوالي 05h40).



وأشارت الخطوط التونسيّة إلى أنها ستعلن عن برنامج بقية الرحلات في مواعيدها الجديدة يوم غد الإثنين والثلاثاء 6 و7 مارس 2023.



ودعت الى مزيد الاستفسار من خلال الإتصال بوكالات أسفار المسافرين أو بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء في تونس (77 77 10 81)

ومن خارج تونس (.(0021670019160



