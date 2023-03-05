الخطوط التونسية تغير مواعيد عدد من الرحلات من الأحد الى الثلاثاء لتضرر طائرتها الكبيرة A330

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 19:11 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت الخطوط التونسيّة، الأحد، عن تغيير مواعيد عدد من الرحلات التي شهدت اضطرابا بداية من اليوم ولمدّة 3 أيّام، جرّاء تعرّض أحد أبواب طائرتها كبيرة الحجم A330 إلى أضرار أمس، السبت، بمطار مونتريال الكندية من قبل العون المكلّف بتركيز سلّم نزول وصعود المسافرين للطائرة.

وأكدت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها، حرصها على تأمين تنقل المسافرين إلى وجهاتهم وفقا لبرنامج محدّد في الغرض، وذلك رغم الإضطرابات المسجلة.

وأوضحت أن المواعيد الجديدة للرحلات، التّي شهدت إضطرابا، الأحد، 5 مارس 2023، ستكون كالآتي:

تونس- نيس TU282: الذهاب الساعة 19h45 مساءً (أي تأخير بحوالي 01h50).
تونس- اسطنبول TU218: الذهاب 00h30 (أي تأخير بحوالي (02h50.
تونس- مدريد TU606: الذهاب 23h00 (تأخير بحوالي 2h35).
تونس- كوناكري- داكار TU841: الذهاب 17h30 (تأخير بحوالي 01h00).
تونس- واغادوغو- أبيدجان TU397: الذهاب 19h40 (تأخير بحوالي 03h45).
تونس-جدّة TU 713: الذهاب 19h30 (تأخير بحوالي01h05).
تونس- جدّة TU2713: الذهاب 22h15 (تأخير بحوالي 03h50).
تونس- الدار البيضاء TU 705: الذهاب 01h30 أي (تأخير بحوالي 02h30).
جربة- مرسيليا TU694: الذهاب 02h10 (تأخير بحوالي 05h40).

وأشارت الخطوط التونسيّة إلى أنها ستعلن عن برنامج بقية الرحلات في مواعيدها الجديدة يوم غد الإثنين والثلاثاء 6 و7 مارس 2023.

ودعت الى مزيد الاستفسار من خلال الإتصال بوكالات أسفار المسافرين أو بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء في تونس (77 77 10 81)
ومن خارج تونس (.(0021670019160

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262755



En continu...

Toutes les news...
نزول جمرة التراب
الاثنين 06 مارس 2023 | 14 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:46 12:38 06:44 05:18
Babnet
Babnet16° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-819°-821°-1223°-1220°-13
  • Avoirs en devises
    22220,1

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33288 DT        1$ =3,13826 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   