الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء: أزمة جراء زلة خطاب أم وعي "بخطر داهم"

وات - تحرير بهيجة بلمبروك- مئات المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء المقيمين بتونس، يقضون يوميا ساعات طوالا، منذ أكثر من أسبوع، أمام مقرّات سفارات بلدانهم بحثا عن فرصة لإعادتهم لأوطانهم، فيما آثر آخرون تجنّب الظهور في الشوارع والتزام مقرّات سكناهم اتّقاء للمضايقات والاعتداءات التي طفت بعد خطاب الرئيس قيس سعيد الذي دعا فيه، إلى وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.



تصريحات رئيس الجمهورية في 21 فيفري 2023، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خُصّص، لبحث "الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، وتحدّث فيها عن الهجرة كـ "مؤامرة " لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد التونسية، وألقى باللوم فيها على "الخونة الذين يعملون في دول أجنبية"، سجّلتها منظمات حقوقية ودولية في خانة التصريحات المناهضة للمهاجرين الأفارقة، ووصفتها بالعنصرية.



وإثر هذه التصريحات قرّرت ثلاث دول إفريقية، وهي غينيا وساحل العاج ومالي، إعادة مواطنيها من تونس، وقد انطلقت، أمس السبت، من تونس عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من مالي وساحل العاج، في حين وصلت أولى رحلات إجلاء المهاجرين الغينيين من تونس، الخميس الماضي.



وأفاد في هذا السياق السفير العاجي في تونس إبراهيم سي سافاني " في تصريح إعلامي، أن عدد المسجلين من مواطنينه للعودة بلغ 1100 حتى أمس السبت، مقدّرا عدد الجالية العاجية في تونس بنحو 7 آلاف شخص، وفقا لإحصاءات رسمية.



اتحاد الطلبة الأفارقة الدارسين في الجامعات التونسية العامة والخاصة، وجد نفسه، أيضا مجبورا على دعوة منظوريه إلى التزام مساكنهم وعدم مغادرتها حتى لا يتعرضوا للاعتداءات والإساءات التي تصاعدت وتيرتها، إثر هذه التصريحات، حسب عديد المنظمات على غرار الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تلقت شكايات عدة في الغرض.



وكانت تصريحات سعيد، بمثابة الضوء الأخضر بالنسبة لبعض المصابين بداء العنصرية والتمييز، إذ تسبّبت في فقدان العديد من المهاجرين وظائفهم ومساكنهم بين عشية وضحاها، وتعرّض بعضهم للاعتداء الجسدي، حسب ما تضمنته شهادات ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، وما عاينته منظمات وجمعيات عاملة في مجال الإغاثة وغيرها، وهو ما أثار ردة فعل شعبية مساندة لهم وانتظمت يوم 26 فيفري الماضي مسيرة وطنية للدفاع عن حقوقهم .



واستقرّت موجة التداعيات، وردود الأفعال، على هذه التصريحات على طرفي نقيض، حيث لاقت إدانة واسعة سواء على المستوى الداخلي التونسي، أو على المستوى الإقليمي، فيما لم يساندها سوى الحزب القومي التونسي وبعض الأشخاص في شكل تصرّفات فردية لمحاولة النيل من بعض المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء كانت في أحيان كثيرة لدوافع شخصية بحتة.



وقابلت هذا الخطاب الرسمي، تحذيرات محلية ودولية متواترة من مغبّة تغذية خطاب التحريض والكراهية وما قد ينجم عنها من تداعيات أمنية واجتماعية، آخرها كان على لسان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي انتقدها خلال حوار صحفي خصّ به إحدى القنوات العربية، واعتبرها مثيرة للقلق قائلا "المهاجرون يجب أن يحظوا بالحماية بناء على منظومة حقوق الانسان، أينما كانوا في تونس أو في أوروبا أو غيرها وتصريحات بعض السياسيين الذين يصفون المهاجرين بطريقة لا تحترم كرامتهم، أمر يشعرني بالصدمة العميقة".

ومن جانبها، سريعا، ما تلقت مفوضية الاتحاد الإفريقي تصريحات سعيد، قبل توضيحها ومحاولة تعديلها، بعد يومين، وردّت عليها في بيان نشرته الجمعة 24 فيفري الماضي، " ندين التصريحات العنصرية من السلطات التونسية تجاه الأفارقة لتعارضها مع مبادىء منظمتنا" معتبرة إيّاها "عنصرية وصادمة". ودعت من خلال بيانها الدول الأعضاء إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص مهما كان وضعهم القانوني".



وبدوره، سرعان ما استفزّ بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، وزارة الخارجية التونسية، فردّت عليه ببيان في أقل من 24 ساعة، أعربت من خلاله عن استغرابها ما جاء فيه، ورفضها ما ورد به من عبارات واتهامات " لا أساس لها من الصحة" مؤكدة أن موقف المفوضية بني على فهم مغلوط ، لمواقف السلطات التونسية.



الخارجية عبّرت أيضا عن أسفها لما وصفته " بالخلط غير المبرّر وغير المفهوم"، بين المهاجرين الأفارقة، الذين يعيشون بسلام، تحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية، التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية، واستحثّت لاحقا الجهود في التواصل مع وزراء خارجية الدول الافريقية المعنية وسفرائها المتعمدين في تونس لتوضيح اللبس الحاصل وإماطة سوء الفهم الواقع بسبب هذه التصريحات.



وبدوره أفصح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في مجلس وزراء الداخلية العرب، أن " تونس تتعرّض إلى هجمة غير مسبوقة بسبب موقف سياسي من هذه القضية".



وفي المقابل، تموقع الحزب القومي التونسي، إذ بدأ منذ شهر سبتمبر 2022 من خلال حملة ميدانية ضد المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الذين أطلق عليهم " الاجصيين" أسبقها بعريضة الكترونية ل" التخلص من الخطر الإجّصي " وحذر من ما أسماه تحويل تونس إلى استيطان " اجصائيل " على وزن " اسرائيل" كما يوضحه في تقرير من 27 صفحة حول ما أسماه مشروع الإستيطان الإجاصي و إزالة تونس من الوجود".



الحزب المذكور رفع هذا التقرير يوم 4 فيفري الماضي إلى رئاسة الحكومة ) أنجزه عقب الأنشطة المذكورة)، وقد التقى على إثره بإذن من رئاسة الحكومة، مدير العلاقات مع المجتمع المدني، حسب ما نشره على موقع الحزب وصفحته على شبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك"(، وقد قررت شركة" ميتّا " اغلاق هذه الصفحة بسبب نشر خطاب الكراهية يوم 3 مارس الجاري.



تصريح سعيد في جزئه الذي يتحدّث فيه عن "ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس" من أجل "توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء" في البلاد، تلقاه سريعا اليميني المتطرف الفرنسي إيريك زمور، الذي قال في تغريدة على تويتر "بدأت دول شمال افريقيا بدورها في دقّ ناقوس الخطر في مواجهة تصاعد الهجرة هنا، تونس هي التي تريد اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية شعبها ما الذي ننتظره نحن لمحاربة الاستبدال العظيم".



و"الاستبدال العظيم" هو عنوان كتاب نشره سنة 2011 المنظر والناشط السياسي الفرنسي رينو كامو، ضمّنه نظريته التي تحمل نفس الاسم (محملة بنظرية المؤامرة)، وتتلخص في أن الدول الأوروبية وثقافتها المسيحية البيضاء تتعرض لاستبدال السكان البيض الأصليين بوافدين جدد من الأفارقة والمسلمين وسوف تقضي على وجودهم وتحلّ محلّهم في أوروبا.



وتشير إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة إلى أن عدد المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء 21.466 شخصا في وضعية قانونية، ينضاف إليهم عشرات الآلاف الآخرين في وضعية غير قانونية .





