نظمت جمعية "المرأة والريادة" أمس السبت، بالمركب الشبابي بمعتمدية سليانة الجنوبية، ورشة عمل مع الفاعليين المحليين والجهويين، لعرض المبادرات المجتمعية للشباب ضمن مشروع "بناة السلام"، الذي تنفذه بالشراكة مع برنامج "معا" ورئاسة الحكومة.



وذكرت المكلفة بالإعلام بجمعية "المرأة والريادة" في تصريح اليوم الأحد ل"وات" أن الشباب المؤطر ضمن المشروع بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر، قاموا بتقديم المبادرات الإجتماعية الخاصة بهم أمام المسؤولين المحليين، لتشمل إنشاء حديقة بمعتمدية مكثر للترفيه عن المتساكنين خاصة منهم النساء والفتيات، وتنظيم قافلة للكتاب ومكتبة بمعتمدية سليانة الجنوبية، نظرا لارتفاع نسبة الإنقطاع عن الدراسة، وبينت انه تم اجمالا تاطير ما يقارب 100 شاب وشابة بالمعتمديتين.



يشار الى ان مشروع "بناة السلام"، انطلق منذ مارس 2022 وسيتنهي في جوان 2023، ليمس 20 منطقة ب10 ولايات بما في ذلك ولايات سليانة والكاف والقيروان وقفصة وقبلي وبنزرت وأريانة ومنوبة وتونس، والهدف الأساسي منه، توعية الشباب الذين يواجهون سلوكيات محفوفة بالمخاطر قصد مساعدتهم على التغيير الإيجابي عبر المشاركة في اتخاذ قرارات محلية



يذكر أن الجلسة التفاعلية حضرها معتمدة مركز الولاية ومعتمدة سليانة الشمالية ومعتمد مكثر وعدد من مكونات المجتمع المدني وشباب معتمديتي مكثر وسليانة الجنوبية







