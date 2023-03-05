سيدي بوزيد: اختتام فعاليات مشروع "jeu'engae" لفائدة شباب الجهة

اختتمت اليوم الأحد بسيدي بوزيد، فعاليات مشروع "jeu'engae" الذي تنفذه جمعية الموارد الطبيعية والتنمية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار برنامج "معا"، وذلك بحضور عدد من شباب الجهة وممثلين عن الإدارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني.

ويهدف هذا المشروع، حسب ما أكده مديره أحمد العبيدي في تصريح ل (وات)، إلى دعم الشباب المحليين وتمكينهم من أن يكونوا عناصر تغيير في مجتمعاتهم المحلية، ويساهموا بطريقة فعالة وتشاركية في دمجهم في الحياة المدنية والشأن المحلي.

وبين العبيدي، ان المشروع شمل العديد من الأنشطة المتنوعة، منها اختيار 30 شابًا وشابة وتدريبهم على مهارات القيادة والتواصل والمواطنة والمشاركة المدنية والعمل التطوعي، بما مكنَهم من المشاركة في إنجاز دراسة مجتمعية، وإنتاج فيلم وثائقي حول التحديات والمخاطر التي تواجه الشباب في المنطقة.

كما تضمنت فعاليات المشروع، تنظيم 10 ورشات عمل للتصميم والتخطيط التشاركي شملت أكثر من 100 من الفاعلين المحلَيين من مختلف القطاعات، بهدف تمكينهم من التدريب على تصميم وصياغة المشاريع والمبادرات المحلية، فضلا عن تنفيذ مبادرتين اجتماعيتين.

فالبنسبة الى المبادرة الأولى فقد حملت عنوان " ألوان بوزيدية"، وتم تنفيذها بالشراكة مع دار الشباب سيدي بوزيد، وتهدف إلى تدريب 24 شابا وشابة على صناعة المحتوى الرقمي والتصوير الفوتوغرافي والتقنيات المسرحية، قصد تمكينهم من الترويج لصورة إيجابية تدعم الموارد والموروث المحلي بسيدي بوزيد.

أما المبادرة الثانية، فتهدف إلى تركيز مكتبة ورقية (بطريقة براي) وصوتية لفائدة الأشخاص فاقدي ومحدودي البصر، بالشراكة مع المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد.

وشمل المشروع أيضا بعث لجنة للمرونة المحلية، متكونة من القطاع العام والسلطة المحلية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، ستحرص على تعزيز آليات المشاركة لدى الشباب بالجهة.



