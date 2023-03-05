سيدي بوزيد: الإعلان عن تأسيس شركة أهلية بمنطقة الرضاع من معتمدية الرقاب

تم اليوم الأحد، خلال جلسة عمل بمنطقة الرضاع في معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، الإعلان عن تأسيس شركة أهلية تعنى بتحويل وتصبير المنتوجات الفلاحية التي تشتهر بها الجهة.



وأفاد مدير الشركة الأهلية العكرمي بوزياني في تصريح ل (وات)، بأن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو الاستفادة من الفائض في عدد من المنتوجات الفلاحية كالجزر والزيتون والخوخ والمشماش، قصد تصبيره او تحويله ثم تسهيل تسويقه سواء داخل تونس او خارجها.

وأضاف انه من المنتظر ان تشغل الشركة التي تبلغ كلفتها 1 فاصل 2 مليون دينار، وتضم 60 شابا وشابة من الجهة حوالي 40 شخصا.

من جهته، ذكر والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي لدى اشرافه على الجلسة، ان هذه الشركة هي التاسعة من نوعها في الولاية، مفيدا بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل بعث الشركات الأهلية، كتوفير كافة المعطيات والإرشادات الخاصة بها، نظرا لدورها في دفع التنمية وتشغيل العاطلين عن العمل.



