من اينيان ويلز ... انس جابر تعلن عودتها الى ملاعب الكرة الصفراء

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 16:23 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا اليوم الاحد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن عودتها الى ملاعب الكرة الصفراء من خلال نشر صورة لها بملعب اينديان ويلز للتنس.
وقالت أنس جابر في تدوينتها "سعيدة جدا بالعودة. شكرا للجميع على دعمكم المتواصل".
وستشارك أنس جابر في بطولة اينديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة والمقررة من 8 الى 19 مارس الجاري في اول ظهور لها على ملاعب التنس منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في 19 جانفي الماضي وذلك بعد ان حكمت عليها الاصابة الانسحاب خلال شهر فيفري الماضي من بطولتي الدوحة (500 نقطة) ودبي للماسترز (1000 نقطة).


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262737



En continu...

Toutes les news...
نزول جمرة التراب
الاثنين 06 مارس 2023 | 14 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:46 12:38 06:44 05:18
Babnet
Babnet16° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-819°-821°-1223°-1220°-13
  • Avoirs en devises
    22220,1

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33288 DT        1$ =3,13826 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   