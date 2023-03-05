من اينيان ويلز ... انس جابر تعلن عودتها الى ملاعب الكرة الصفراء

So Happy To Be Back! Thank you all for your continuous support 🙏🏼 #TennisParadise 🌴 pic.twitter.com/993Z6zer9g — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) March 5, 2023

اعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا اليوم الاحد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن عودتها الى ملاعب الكرة الصفراء من خلال نشر صورة لها بملعب اينديان ويلز للتنس.وقالت أنس جابر في تدوينتها "سعيدة جدا بالعودة. شكرا للجميع على دعمكم المتواصل".وستشارك أنس جابر في بطولة اينديان ويلز الامريكية للماسترز ذات 1000 نقطة والمقررة من 8 الى 19 مارس الجاري في اول ظهور لها على ملاعب التنس منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في 19 جانفي الماضي وذلك بعد ان حكمت عليها الاصابة الانسحاب خلال شهر فيفري الماضي من بطولتي الدوحة (500 نقطة) ودبي للماسترز (1000 نقطة).