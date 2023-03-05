مباراة ودية - النادي الرياضي البنزرتي يفوز برباعية على النادي الرياضي بهرقلة

فاز النادي الرياضي البنزرتي على النادي الرياضي بهرقلة برباعية نظيفة في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد بمدينة هرقلة.

وتداول على تسجيل اهداف النادي البنزرتي السنغالي موسى سو (38) ومكرم العلوي (52 و65) واياد الميداني (90 زائد 3).

ويستعد النادي البنزرتي لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي سيستهلها باستضافة اولمبيك سيدي بوزيد يوم 11 مارس الجاري.

يذكر ان ابناء المدرب سفيان الحيدوسي تنتظرهم ايضا مواجهة امام الترجي الرياضي على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الدور ربع النهائي لكاس تونس والتي تاجلت الى موعد لاحق.





