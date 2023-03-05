" السوق الداخلية بكافة المنتجات خلال شهر رمضان بصورة منتظمة" (المديرة الجهوية للتجارة ببن عروس)

أفادت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببن عروس لمياء عبروق، بانه سيتم خلال شهر رمضان تزويد السوق الداخلية بكافة المنتجات الفلاحية وذلك بشكل منتظم سواء عن طريق التوريد أو الإنتاج المحلي قائلة "ان عملية التزويد لن تشهد اي اضطراب."



واوضحت اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء بشأن اللحوم الحمراء ان الاشكال مازال قائما رغم الحرص على ايجاد الحلول المناسبة، حيث تشهد أسعار هذه المنتجات ارتفاعا متواصلا مقابل عدم تمكن شركة اللحوم من تعديل السوق عبر التوريد نظرا لارتفاع الأسعار العالمية وغلاء كلفة النقل.



ومن جهة اخرى لفتت عبروق الى تحسن وضعية تزويد السوق بمادة الحليب مؤكدة انه سيتم على مستوى ولاية بن عروس توفير منصة للتوزيع تابعة لإحدى مركزيات الحليب خلال شهر رمضان بمقدار 90 ألف لتر من الحليب المعقم نصف الدسم بما سيسهم في تخفيف الضغط على عملية التزود بهذه المادة.



وفي ما يخص الجانب الرقابي ذكرت المديرة الجهوية للتجارة بإعداد الإدارة الجهوية وتنمية الصادرات لبرنامج خصوصي للتصدي للاحتكار والمضاربة، يشمل ثلاث نقاط تمثل اولها في تنفيذ برنامج استباقي انطلق يوم 1 فيفري 2023 ويتواصل الى اليوم، وضبط برنامج خصوصي خلال شهر رمضان 2023 الى جانب تفعيل الإجراءات الردعية والعقوبات الإدارية بابتوازي مع مواصلة اللجان المحلية للمراقبة لعملها .



يشار الى انه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم وحرصا على تعديل الأسعار وتقريب الخدمات من المواطن سيتم بعث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمعتمدية حمام الشط من ولاية بن عروس يقع افتتاحها قبيل الشهر الكريم.



