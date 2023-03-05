الإحتفاء بالروائية التونسية نبيهة العيسى بالمركب الثقافي بالمنستير

انتظمت مساء أمس أمسية أدبية بالمركب الثقافي بالمنستير نظمها المركب بالمنستير للإحتفاء بالروائية التونسية نبيهة العيسى نشّطها الجامعي أحمد الحيزم والأديبة إحسان المرديني بن صالح.



ووقع التركيز خلال اللقاء على تقديم رواية نبيهة العيسى بعنوان" أحلام متقاطعة " حيث بيّن الجامعي أحمد الحيزم أنّ نبيهة العيسى لديها استراتيجية في الكتابة وفي الوصف وفي خطابها، فهي تعترض في روايتها "أحلام متقاطعة"، في صمت وتدين المجموعة التي يمكن اختزالها في شخص فرد غير أنّ صوت الإدانة واضح.

واعتمدت تناوب السؤال الثنائي في هذه الرواية والأسئلة في الكتاب تتعلق بعدّة مفاهيم فهي ليست مجرد رواية بل هو كتاب تأملات في اللغة والحياة والحب والصدق والعائلة والحرية والفساد والعنف، فنبيهة العيسى في هذا الكتاب مفكرة مسكونة بمشروع أخلاقي فكري.

وتعرض العيسي في وصفها للناس مشاهد ذواتهم، في وصف وظيفي، وهناك لوحة متعددة الأبعاد ومتشابكة معقدة حسب أحمد الحيزم مبيّنا أن الكتاب فيه مراوحة بين أسطورة الذات وأسطورة الشخصية الروائية.

وأضافت الجامعية والشاعرة رفيقة البحوري أنّ روايات العيسى فيها تشبيك للأحداث والمصائر فالروائية تريد أن يتكلم الصمت وأن تنطق الأشياء الجامدة وأن تعطيها من المشاعر والإحساس بالحياة ففي هذه الرواية أنطقت شخصا ميتا قتل لنعرف كلّ الأحداث التي مر بها على لسانه وعلى لسان الشخصية الأساسية "زهرة".

وحاولت نبيهة العيسى منذ كتابها الأوّل بعنوان "لو يتكلم الصمت" أن تنطق الصمت فهي تهتم بأشياء عادة لا يهتم بها الناس فهي تنطق زربية ولوحة، لنشعر أنّ الأشياء تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، فقد اكتشف أسلوبها الخاص، إذ جعلت في هذه الرواية الميت أي الشخصية الرئيسية (زهرة ) تحاول أن تكتب ذكرياتها غير أنّ حبيبها الذي سبب الكثير من التعاسة في حياتها يصل إلى حاسوبها ويكتب معها الرواية فصلا بفصل وهو ابتكار وفكرة طريفة جدّا.

وتطرح في الرواية العديد من القضايا الإنسانية العامة أي العلاقة بالآخر عموما والتواصل فهي تريد ايصال صوتها رغم أن الكلام لا يبلغ ما تريد.

وتعكس "أحلام متقاطة" تطورا في القيم والقضايا التي تتحدث عنها العيسى وهي في كلّ كتاباتها تجعل الشخصيات متقاطعة وفي هذه الرواية كان التقاطع محور الرواية.

وتشحن نبيهة العيسى عباراتها دائما بالمجاز وكأنّ هناك مستويين في الكتابة مستوى الفكرة أو الحدث ومستوى الإيحاء الذي تحمله الألفاظ.

وتولى المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي تكريم الروائية نبيهة العيسى مثمنا ما تزخر به الجهة من طاقات إبداعية كبيرة ومتنوعة في مختلف المجالات وما تعرفه الساحة الثقافية بولاية المنستير من كثافة في الأنشطة الثقافية.



