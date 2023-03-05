ملتقى بروتير دي فورت لودردايل للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية - ايوب الحفناوي يتوج بميدالية سباق 800 متر

ملتقى بروتير دي فورت لودردايل للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية - ايوب الحفناوي يتوج بميدالية سباق 800 متر

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 08:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توج البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر خلال ملتقى بروتير دي فورت لودردايل للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية . وحقق وقتا 7.48.50 د.

وجاء المصري مروان الكماش في المركز الثاني ب 7.50.38 د فيما حل البريطاني دانيال جرفيس ثالثا بوقت 7.51.93 د.
ويذكر ان أيوب الحفناوي سبق ان توج بذهبيتي سباق 1500 متر و400 متر خلال نفس الملتقى الدولي.



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