توج البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر خلال ملتقى بروتير دي فورت لودردايل للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية . وحقق وقتا 7.48.50 د.وجاء المصري مروان الكماش في المركز الثاني ب 7.50.38 د فيما حل البريطاني دانيال جرفيس ثالثا بوقت 7.51.93 د.ويذكر ان أيوب الحفناوي سبق ان توج بذهبيتي سباق 1500 متر و400 متر خلال نفس الملتقى الدولي.