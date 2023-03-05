توج البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر خلال ملتقى بروتير دي فورت لودردايل للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية . وحقق وقتا 7.48.50 د.
وجاء المصري مروان الكماش في المركز الثاني ب 7.50.38 د فيما حل البريطاني دانيال جرفيس ثالثا بوقت 7.51.93 د.
ويذكر ان أيوب الحفناوي سبق ان توج بذهبيتي سباق 1500 متر و400 متر خلال نفس الملتقى الدولي.
وجاء المصري مروان الكماش في المركز الثاني ب 7.50.38 د فيما حل البريطاني دانيال جرفيس ثالثا بوقت 7.51.93 د.
ويذكر ان أيوب الحفناوي سبق ان توج بذهبيتي سباق 1500 متر و400 متر خلال نفس الملتقى الدولي.
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