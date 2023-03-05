المنستير: 190 مشاركا من 5 ولايات في البطولة الإقليمية الترشيحية للسباحة

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 13:24 قراءة: 0 د, 38 ث
      
احتضن المسبح البلدي بالمركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير يوم أمس السبت في إطار البطولة الإقليمية الترشيحية للسباحة يوما إقليميا بمشاركة 190 من التلاميذ من ولايات المنستير وقابس وصفاقس وتطاوين وسوسة تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و16 سنة وفق ما أفاد وات عضو هيئة التحكيم رمزي الركباني
ويتنافس المشاركون في اختصاصات السباحة الحرة 50 متر و100 متر، وسباحة على الظهر 50 متر و100 متر، وسياحة على الصدر 50 متر و100 متر، وسباحة الفراشة 50 متر و100 متر، وأربعة سباحات 200 متر
وسيترشح الثلاثة الأوائل من الاناث والذكور ومن كلّ درجة عمرية لنهائيات البطولة الوطنية للسباحة التي ستنتظم موفي شهر أفريل وبداية شهر ماي المقبل
وشارك أمس 95 من التلاميذ من ولاية المنستير و50 من صفاقس و20 مشاركا من قابس و24 من تطاوين ومشاركة وحيدة من سوسة


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