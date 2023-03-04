السينما التونسية تحصد أربع جوائز في المهرجان السينمائي "فيسباكو" (بوركينا فاسو)

السينما التونسية تحصد أربع جوائز في المهرجان السينمائي "فيسباكو" (بوركينا فاسو)

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 22:11 قراءة: 0 د, 46 ث
      
توّجت السينما التونسية في اختتام الدورة 28 لمهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون "فيسباكو" بواغادوغو (بوركينا فاسو) الذي انطلقت فعالياته يوم 25 فيفري المنقضي، بأربع جوائز.

وجاء هذا التتويج بحصد الجائزة الكبرى "الجواد الذهبي" لفيلم "أشكال" ليوسف الشابي، وجائزة المهر الذهبي لفيلم "نقطة عمياء" للطفي عاشور بقسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وجائزة أحسن دور نسائي و رجالي لطاقم التمثيل بفيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري بقسم الأفلام الطويلة الروائية، وجائزة أحسن صوت لفيلم "أشكال" ليوسف الشابي بقسم الأفلام الطويلة الروائية.

وقد تسابق الفيلمان التونسيان "تحت الشجرة" و"أشكال" على جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة مع 13 فيلما من دول الجزائر والمغرب ومصر والسينغال وأنغولا والكاميرون ونيجيريا والدومينيك وجزر موريس والموزمبيق وبوركينا فاسو وكينيا.

ويشار إلى أن المنتجة السينمائية التونسية درة بوشوشة تمّ اختيارها رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

وحلتّ دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة التي شهدت حضور 170 عملاً للتنافس على مختلف جوائزها، بما في ذلك 15 فيلماً طويلاً للفوز بتكريم "يينيغا غولدن ستاليين".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262712



En continu...

Toutes les news...
الأحد 05 مارس 2023 | 13 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:45 05:19
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-718°-819°-921°-1224°-13
  • Avoirs en devises
    22220,1

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33288 DT        1$ =3,13826 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   