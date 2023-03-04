السينما التونسية تحصد أربع جوائز في المهرجان السينمائي "فيسباكو" (بوركينا فاسو)

توّجت السينما التونسية في اختتام الدورة 28 لمهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون "فيسباكو" بواغادوغو (بوركينا فاسو) الذي انطلقت فعالياته يوم 25 فيفري المنقضي، بأربع جوائز.



وجاء هذا التتويج بحصد الجائزة الكبرى "الجواد الذهبي" لفيلم "أشكال" ليوسف الشابي، وجائزة المهر الذهبي لفيلم "نقطة عمياء" للطفي عاشور بقسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وجائزة أحسن دور نسائي و رجالي لطاقم التمثيل بفيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري بقسم الأفلام الطويلة الروائية، وجائزة أحسن صوت لفيلم "أشكال" ليوسف الشابي بقسم الأفلام الطويلة الروائية.



وقد تسابق الفيلمان التونسيان "تحت الشجرة" و"أشكال" على جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة مع 13 فيلما من دول الجزائر والمغرب ومصر والسينغال وأنغولا والكاميرون ونيجيريا والدومينيك وجزر موريس والموزمبيق وبوركينا فاسو وكينيا.



ويشار إلى أن المنتجة السينمائية التونسية درة بوشوشة تمّ اختيارها رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.



وحلتّ دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة التي شهدت حضور 170 عملاً للتنافس على مختلف جوائزها، بما في ذلك 15 فيلماً طويلاً للفوز بتكريم "يينيغا غولدن ستاليين".





