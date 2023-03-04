جمعية القضاة تدعو السلطة التنفيذية الى احترام القضاة وعدم التدخل في اعمالهم (بيان)

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية إلى "احترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية" و عدم التدخل في أعمال القضاة وفيما تعهدوا به من ملفات



واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم ان تصريحات وخطابات رئيس الدولة تجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم تعد تدخلا مباشرا في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها بعيدا عن" مبدأ التفريق بين السلط ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية ".



وفي السياق ذاته ،عبرت الجمعية عن استغرابها من "الصمت المطبق واللامبالاة التي ينتهجها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تجاه الوضع الخطير الذي آلت إليه السلطة القضائية" وفق نص البيان ، مطالبة المجلس بالخروج عن صمته والانفتاح على محيطه ولعب دوره في الحفاظ على استقلال القضاء وحماية القضاة.











