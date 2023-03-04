تنظم جامعة تونس المنار بالشراكة مع المنظمة التونسية للمناظرات تظاهرة "مان آرت" من 8 الى 12 مارس الجاري بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة تونس المنار، وذلك للطلبة المهتمين بالمناظرات والمسرح.



ويحتوي البرنامج على ورشات تدريبية في فن المناظرة والمسرح وسيختتم بمناظرة جماهيرية تفاعلية بداية من الساعة العاشرة صباحا الى الثانية والنصف بعد الظهر، حسب بلاغ لجامعة تونس المنار.

ويتعين على المهتمين التسجيل في اجل أقصاه 7 مارس الجاري.



وأوردت الجامعة شروط الترشح وهي ان يكون المترشح منتميا لجامعة تونس المنار وان يكون قادرا على التحدث بلغة عربية سهلة واضحة ومفهومة.





