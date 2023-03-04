كاس تونس لكرة اليد: دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي قمة ربع النهائي

كاس تونس لكرة اليد: دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي قمة ربع النهائي

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 19:19 قراءة: 0 د, 19 ث
      
سيتصدر دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد للاكابر, في اعقاب عملية القرعة الخاصة بالمسابقة التي تم سحبها مساء اليوم السبت بمقر اذاعة الشباب بالعاصمة.
وفي مايلي البرنامج الكامل لمقابلات الدور ربع النهائي المقرر يوم 25 مارس الجاري:

الترجي الرياضي-النادي الافريقي
نادي كرة اليد بقصور الساف-نسر طبلبة
المنزه الرياضي-مكارم المهدية
نادي ساقية الزيت-النجم الساحلي



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