نابل: الاتفاق على تدخّل الديوان الوطني للتطهير لجهر وادي بولدين بقربة بعد إفراغه من المياه الراكدة

مثّلت متابعة تلوث الاودية بمعتمديات قربة ومنزل تميم وقليبية وبحث الحلول الممكنة لهذه الاشكالية، ابرز محاور جلسة عمل انعقدت خلال هذا الاسبوع بمقر ولاية نابل، وخصصت لمتابعة الوضع البيئي بالجهة والاعداد المبكر للموسم الصيفي.



وخلصت الجلسة الى اتفاق يقضي بتدخل الديوان الوطني للتطهير خلال الايام القريبة القادمة لجهر وادي بولدين بقربة على طول نحو 1 كلم بعد افراغه من المياه الراكدة عبر فتحة نحو البحر.

واعتبر المشاركون في اعمال الجلسة أنّ حل هذه الاشكالية باعتماد فتحة نحو البحر يبقى الحل الانجع فنيا لمشكلة تجمع المياه بوادي بلودين بقربة والذي يستوجب التعاطي معه بحلول مغايرة عن بقية الاودية باعتبار انحفاض مستواه مقارنة بمستوى البحر بما يتسبب بصفة دورية في تجمع المياه ويعطل انسيابها الطبيعي نحو البحر.

وكانت اشكالية تلوث مياه وادي الحجار بقليبية من بين المواضيع التي اثيرت خلال هذه الجلسة، حيث التقت تدخلات المصالح الفنية والسلط المحلية على ان الاشكالية مردها بالاساس سكب المياه الملوثة وغير المعالجة ل5 وحدات صناعية بوادي الحجار.

ونفى المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، البشير بن يوسف، في ذات السياق، ان تكون "مياه محطة التطهير بقليبية التي تعبر وادي الحجر هي المتسبب في هذا الاشكال خاصة وان هذه المياه هي مياه معالجة ثنائيا وتخضع لضوابط فنية وبيئية".

وأعلن، من جهة أخرى، أن محطة التطهير بقليبية وهي أول محطة تطهير في الجمهورية ويعود تركيزها الى سنة 1976 ستشهد موفى هذه السنة انطلاق تنفيذ مشروع لتجديد المحطة وتوسعتها و تطوير طاقة معالجتها للمياه المستعملة من 7 آلاف متر مكعب الى نحو 13 الف متر مكعب، مبرزا ان هذا المشروع الذي سيتواصل تنفيذه على امتداد 10 اشهر ورصدت له اعتمادات جملية بـ15 مليون دينار سيشمل كذلك تركيز معدات المعالجة الثلاثية والتي ستزيد في تحسين نوعية المياه المعالجة.

وأوضح، بخصوص اشكالية التلوث بوادي العمود بمنزل تميم، أنها "إشكالية ظرفية مردها ايقاف محطة الضخ لفترة قصيرة لانجاز تدخلات لاصلاح اعطاب او لصيانة قنوات الضخ التي تعاني من التقادم"، مبرزا أن مصالح الديوان التي رصدت في الفترة الاخيرة نحو 150 ألف دينار لصيانة الشبكة بصدد البحث عن تمويلات لتهذيب كامل الشبكة التي تعاني من التهرؤ بعد سنوات طويلة من الاستغلال".

وأشارت والية نابل، صباح ملاك، من جهتها، أن ولاية نابل ستتولى توجيه مراسلة الى وزارة الصناعة بخصوص اشكاليتي وادي الحجار بقليبية ووادي المريقل بمنزل تميم وارفاقها بتقارير المراقبة لوكالتي حماية البيئة وحماية المحيط لمطالبتها بالتدخل لدى الوحدات الصناعية لحملها على رفع الاخلالات في علاقة بسكب المياه الملوثة الصناعية وغير المعالجة و لحملها على تركيز محطات معالجة المياه الملوثة الصناعية او تشغيل المحطات بصفة متواصلة ان وجدت بهذه الوحدات، مبرزة ان هذا الملف سيكون محل متابعة دورية الى حين رفع هذا الاشكال البيئي.



