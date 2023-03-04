يتواصل فتح باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال إلى غاية 31 مارس

يتواصل باب الترشح لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال مفتوحا إلى غاية يوم 31 مارس الحالي.

واختارت مؤسسة عبد الحميد شومان تخصيص الدورة السابعة عشرة (دورة 2023) لمحور "الشعر بموضوع البيئة" على أن تكون موجهة للفئة العمرية (9-12 سنة).

ويأتي هذا الاختيار وفق ما أوضحته المؤسسة على موقعها الإلكتروني، من منطلق الإيمان بأن الشعر يشكل حالة استبطان وجدانية عميقة تعبر عن ضمير الشاعر، وعن ضمير الجماعة التي ينتمي إليها، وهو الجنس الذي كانت له أولوية في تمثيل الحياة العربية بكل تعقيداتها الوجودية والإنسانية. وبتغير الظروف أصبح للشعر أشكال عدة في العالم العربي، ما بين العمودي والحر أو ما يسمى بشعر التفعيلة المتحرر من القافية.

وتشترط المسابقة أن تكون القصائد موزونة سواء كانت تقليدية عمودية أو على وحدة التفعيلة، وتستثنى قصيدة النثر.

ويجب ألا يقل العمودي عن 10 أبيات وألا يقل التفعيلي عن 15 سطرا، وأن تكون القصائد باللغة العربية الميسيرة. ويتعين أن يرسل الراغب في الترشح 6 قصائد وتكون حول موضوع البيئة .

ويتعين على الراغبين في المشاركة إرسال قصائدهم عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي :

ChildLitAward@shoman.org.jo







