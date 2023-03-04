تطاوين: تجمع عمالي امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل من اجل الدفاع عن الحق النقابي والتشغيل والتنمية في الجهة .

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 15:33 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين، اليوم السبت، "مسيرة وتجمعا عماليا امام مقره بالحي الاداري من اجل الدفاع عن الحق النقابي وحق الجهة في التنمية والتشغيل ومن اجل تنفيذ المشاريع المعطلة بالجهة وخاصة مشروع غاز الجنوب وعدم التفويت في المؤسسات العمومية وتفعيل اتفاقية 6 فيفري 2021 حسب ما اكده المنظمون.

وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عبد الله العشي، في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على هذه التحركات، ان هذه الاحتجاجات تاتي دفاعا عن الاتحاد والشعب التونسي والتصدي للخطابات المعادية للاتحاد وما تشهده البلاد من ارتفاع في الاسعار والسياسات المعتمدة من الحكومة لرفع الدعم.

واشار الى السياسة الجديدة في تونس والمتمثلة في ضرب التضامن النقابي ومحاولة عزل تونس عن محيطها والتضييق عن الحركة النقابية مؤكدا "انه لا احد يمكن يحدد للاتحاد المربع الذي يتحرك فيه"

وتابع بالقول "نحن امتداد للحركة النقابية العالمية ولنا اصدقاؤنا نتضامن ويتضامنون معنا ونعتبر التضييق ومنع نقابيين من دخول تونس نعتبره اعتداءا على الحريات والحق النقابي والتضامن بين النقابيين.

وقال العشي نحن نطالب بالتفاوض والحوار حول امهات القضايا مشيرا الى ان "الوضع في تونس مفتوح على كل الاحتمالات ومرتبط بمدى تجاوب السلطة مع مطالبنا"

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