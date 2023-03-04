مركز تعليم الكبار يدعو منسقيه إلى تشبيك الاتصالات مع المجالس الجهوية والبلديات لبعث مؤسسات مخصصة للتعلم مدى الحياة

مركز تعليم الكبار يدعو منسقيه إلى تشبيك الاتصالات مع المجالس الجهوية والبلديات لبعث مؤسسات مخصصة للتعلم مدى الحياة

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 22:11 قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعا المركز الوطني لتعليم الكبار منسقيه إلى ضرورة تشبيك الاتصالات مع المجالس الجهوية والبلديات لبعث مؤسسات مخصصة لبرنامج التعلم مدى الحياة لمأسسته وتكريس استقلاليته بهدف "مساعدة الفئات الهامشية على تملك المعارف العلمية والمهارات المهنية ليتسنى لها ضمان التشغيل".

جاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمها المركز الوطني لتعليم الكبار، اليوم السبت، لمناقشة عدد من الوثائق الرسمية المتعلقة بالمرتكزات التشريعية ووسائل العمل الميدانية لمراكز التعلم مدى الحياة التابعة للمركز.

وتم خلال الندوة، وفق بيان صادر عن المركز، مناقشة إحداث خطة مرشد بيداغوجي بكل ولاية لمساعدة المتفقد في اداء مهامه وخاصة مرافقة وتكوين المدرسين، وتوحيد وثائق عمل المتفقد الخاصة بتقييم عمل المدرسين، وتوحيد وثائق المعلم الخاصة بالتدريس والتكوين.

كما تطرقت الندوة إلى مناقشة كيفية توحيد وثائق المنسقين الخاصة بمتابعة أداء المراكز وتم الانتقال من منطق التقييم الى منطق التدقيق وذلك دفعا لمشاريع اقتصادية منتجة بكل مركز.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد في تصريح إعلامي سابقا أن مركز التعلم مدى الحياة سيُمكن من تجاوز ظاهرة الأمية التي تمس مليوني تونسي، وفق ما صرح به.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262693



En continu...

Toutes les news...
الأحد 05 مارس 2023 | 13 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:45 05:19
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-718°-819°-921°-1224°-13
  • Avoirs en devises
    22220,1

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33288 DT        1$ =3,13826 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   