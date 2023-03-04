دعا المركز الوطني لتعليم الكبار منسقيه إلى ضرورة تشبيك الاتصالات مع المجالس الجهوية والبلديات لبعث مؤسسات مخصصة لبرنامج التعلم مدى الحياة لمأسسته وتكريس استقلاليته بهدف "مساعدة الفئات الهامشية على تملك المعارف العلمية والمهارات المهنية ليتسنى لها ضمان التشغيل".



جاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمها المركز الوطني لتعليم الكبار، اليوم السبت، لمناقشة عدد من الوثائق الرسمية المتعلقة بالمرتكزات التشريعية ووسائل العمل الميدانية لمراكز التعلم مدى الحياة التابعة للمركز.



وتم خلال الندوة، وفق بيان صادر عن المركز، مناقشة إحداث خطة مرشد بيداغوجي بكل ولاية لمساعدة المتفقد في اداء مهامه وخاصة مرافقة وتكوين المدرسين، وتوحيد وثائق عمل المتفقد الخاصة بتقييم عمل المدرسين، وتوحيد وثائق المعلم الخاصة بالتدريس والتكوين.



كما تطرقت الندوة إلى مناقشة كيفية توحيد وثائق المنسقين الخاصة بمتابعة أداء المراكز وتم الانتقال من منطق التقييم الى منطق التدقيق وذلك دفعا لمشاريع اقتصادية منتجة بكل مركز.



وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد في تصريح إعلامي سابقا أن مركز التعلم مدى الحياة سيُمكن من تجاوز ظاهرة الأمية التي تمس مليوني تونسي، وفق ما صرح به.









