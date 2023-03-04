وزير الشباب والرياضة يطلع على إستراتيجية العمل المستقبلية للمكتب الجامعي لكرة اليد

إطلع كمال دقيش وزير الشباب والرياضة امس خلال اجتماعه باعضاء المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة اليد على مشروع برنامج عمل الفترة المقبلة للجامعة التونسية لكرة اليد والذي يشمل بالخصوص تنمية مراكز النهوض بالرياضة وتجديدها، وتوظيف هذه المنظومة في احداث منتخبات ناشئة منذ السن المبكرة ومزيد نشر وتطوير رياضة كرة اليد بالجهات.

كما يهدف برنامج العمل الى دعم الجانب التكويني والفني والبيداغوجي للإطارات من مدربين وحكام فضلا عن تأهيل البنية التحتية المتوفرة لرياضة كرة اليد بما في ذلك قاعتي المكنين والمهدية.



وإطلع الوزير خلال الاجتماع على ابرز الإستحقاقات الرياضية المقبلة للعبة على غرار البطولة العربية للأواسط بالمهدية من 7 إلى 16 افريل 2023، والبطولة المتوسطية لكرة اليد بالحمامات خلال شهر أفريل 2023.



وأكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال الاجتماع حرص سلطة الإشراف لدعم رياضة كرة اليد مشيرا إلى ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف المتداخلة لإستعادة إشعاع هذا الاختصاص الرياضي محليا ودوليا.

ويذكر ان الاجتماع حضره عدد من اعضاء المكتب الجامعة لكرة اليد برئاسة كريم الهلالي والمدير العام للرياضة ماهر مريح ومدير رياضة النخبة احسان الزوق ومدير الهياكل الرياضية سمير الصغير.



