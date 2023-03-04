إلقاء القبض على 58 مهاجرا من "جنوب الصحراء" لاجتيازهم الحدود البرية خلسة (الحرس الوطني)

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 15:11 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات تطاوين ومدنين والقصرين وجندوبة وباجة، ليلة البارحة، القبض على 58 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن "تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية"، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأضاف ذات المصدر، في بلاغ السبت، أن نشاط وحدات الحرس يندرج في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة، مؤكدا أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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