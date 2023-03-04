الكشف المبكر عن سرطان القولون يضمن شفاء 9 حالات من 10 (وزارة الصحة)

الكشف المبكر عن سرطان القولون يضمن شفاء 9 حالات من 10 (وزارة الصحة)

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 13:24 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يضمن الكشف المبكّر عن سرطان القولون، الذي يتمّ مرّة كل سنتين عبر تحليل سريع ومجاني، شفاء 9 حالات من 10 إصابات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، ضمن توصيات نشرتها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " الفايسبوك "، بمناسبة الاحتفال بشهر مارس الأزرق لمكافحة سرطان القولون تحت شعار " لنتجنّد ضدّ سرطان القولون".

وأوضحت الوزارة، أن هذا المرض يصيب الرجال و النساء على حدّ السّواء المتراوحة أعمارهم بين 50 و 74 سنة.
ويذكر أن سرطان القولون هو أحد أنواع السّرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة "القُولون"، وهو الجزء النهائي من السبيل الهضمي.
ويبدأ سرطان القولون، الذي يؤثر بشكل كبير على البالغين الأكبر سنّا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، عادة في صورة تكتلات صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تُسمى سلائل تتكوَن بداخل القُولون، وبمرور الوقت قد تصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القولون.


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