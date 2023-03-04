الكاف: الثلوج تغطي المرتفعات الجبلية بين مدينتي ساقية سيدي يوسف والطويرف

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Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 12:52 قراءة: 0 د, 38 ث
      
شهدت المرتفعات الجبلية الواقعة بين مدينتي ساقية سيدي يوسف والطويرف من ولاية الكاف، صبيحة اليوم السبت، تهاطل كميات ضعيفة من الثلوج مع انخفاض حادّ في درجات الحرارة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف، العميد سالم اليوسفي، في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، بأن كميات الثلوج التي تهاطلت على المناطق الجبلية الواقعة بين ساقية سيدي يوسف والطويرف لم تؤثر سلبا على حركة المرور بين المنطقتين التي تسير بنسق عادي ولم تشهد انقطاعا.
من جانبهم، أكّد شهود عيان، في تصريحات متطابقة لـمراسل "وات"، أن درجات الحرارة عرفت انخفاضا شديدا اليوم بالتوازي مع تهاطل الثلوج التي غطّت المرتفعات دون أن تتسبب في قطع حركة المرور.
يشار إلى أن الثلوج تعتبر سمادا هاما للأرض سيما إذا ما نزلت بكميات كبيرة، فضلا عن مساهمتها في تغذية المائدة المائية بقدر كبير كلما زاد ارتفاعها.


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