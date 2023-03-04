الطبوبي يدعو القوى التقدمية والمدنية إلى الوحدة من أجل الدفاع عن الحريات

وقال الطبّوبي خلال تجمع عمالي، انتظم أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، " إن اتحاد الشغل سيوسّع من قاعدة الالتقاء مع قوى الطيف المدني والحقوقي"، مؤكدا أن تونس الآن أحوج إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى.وعبّر عن رفض اتحاد الشغل لما وصفه بخطاب المزايدات في ردّ منه على انتقادات وجّهها رئيس الجمهورية للمواقف الصّادرة عن اتحاد الشّغل على خلفية تنظيم مسيرة اليوم السبت للدفاع عن الحريات والحق النقابي .وأكّد أن كل مؤامرة تستهدف دور اتحاد الشغل سيكون مصيرها الفشل الحتمي وأن الاتحاد لن يتوانى مطلقا عن الالتزام بدوره الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات، مجدّدا تمسك المنظمة بالمبادرة التي طرحتها مع كل من عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.وعبر من ناحية أخرى عن استنكاره ما وصفه بتعرض المنظمة وعدد من النشطاء لحملة التشويه والتحريض على العنف من طرف من وصفهم ب"أبواق " تحسب نفسها كل مرة على السلطة.وقال، أن اتحاد الشغل لا يخشى أساليب الترهيب والتخويف بالنظر إلى أنه مستقل في قرارته، معلنا، أن المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل سيجتمع يوم 7 مارس الجاري على أن تنعقد لاحقا هيئة إدارية وطنية في جزيرة قرقنة لتصدر موقف المنظمة حول الشأن الوطني .وأبدى الطبوبي، استغرابه من تحشيد عدد هام من عناصر قوات الأمن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس حيث انتظمت مسيرة اتحاد الشغل، مؤكدا، أن المنظمة تمارس التظاهر السلمي والحق في التعبير وكل تحركاتها تحترم القانون .ووجه الطبوبي، على صعيد آخر انتقادات للحكومة وسياستها الاقتصادية والمالية التي قال أنها " تركّز على تنفيذ برنامج للإصلاحات هدفه رفع الدعم المخصص للمواد الأساسية الاستهلاكية"، مؤكدا، أن اتحاد الشغل يدعم إطلاق إصلاحات على أساس ضمان ديمومة المؤسسات العمومية وتحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.وحمّل الأمين العام ، الحكومة مسؤولية التنصل من تطبيق اتفاقيات من بينها الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام، مشيرا، إلى أن عددا من النقابيين تعرضوا إلى حملة من التتبعات على خلفية نشاطهم النقابي وهو ما اعتبره انتكاسة في مجال الحريات النقابية.وعبر الطبوبي، في سياق آخر عن، تضامن اتحاد الشغل مع كل المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء ، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل يدعم كل وضعيات العمال المقيمين الأفارقة من جنوب الصحراء في إطار التزامه بمكافحة كل مظاهر التمييز .