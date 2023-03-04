صفاقس: حجز قرابة 100 طنّ من المواد الغذائية من أجل شبهة احتكار ومضاربة

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Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أودعت وحدات الأمن وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس، مساء أمس الجمعة، كمية من المواد الغذائية قدّرت بحوالي 100 طن في مخزن للديوانة التونسية، بعد حجزها من أجل شبهة احتكار ومضاربة في انتظار الفصل فيها من طرف القضاء.
وقالت السلط الجهوية التي أمّنت المحجوزات في المخزن المذكور إنها ستقوم بإجراءات بتة عمومية لبيع البضاعة المحجوزة، وإعادة ضخها في الأسواق.

وتتمثل هذه البضاعة في كمية من المواد الأساسية من المصبّرات تتمثل (علب طماطم وتن وهريسة وسردين)، وعصائر، وأنواع من الحلوى والبسكويت، وهي على ذمة مؤسسة تجارية للبيع بالجملة​​​​​​، وقد تم حجزها في مخزن عشوائي (مسكن) ، وفق ما بيّنه إطار مسؤول بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس للصحفيين.

وقال هذا المسؤول إن شبهة المضاربة والاحتكار مبنية ليس فقط على تخزين البضاعة في مخزن غير معد للغرض فحسب، ولكن لكون جزء من المواد الأساسية المحجوزة ولا سيما الطماطم يعود تاريخ صنعها إلى سنتي 2021 و2022.

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