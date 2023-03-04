جاء في بيان أصدره الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان من ولاية مدنين أن يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس سيكون يوم عطلة لكل الشغالين بالفكر والساعد في قطاعات الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ببن قردان.



واعتبر الاتحاد في بيانه الذي اصدره عقب اجتماع للمكتب التنفيذي المحلي مع ممثلي النقابات الاساسية لكافة القطاعات ببن قردان أن هذا القرار يأتي بالنظر الى الرمزية المعنوية الكبرى لهذا اليوم، وأمام تواصل عدم ايفاء الحكومة بتفعيل قرارها بجعل يوم 7 مارس من كل سنة يوما وطنيا لمقاومة الإرهاب، مجدّدا تمسكه بتفعيل إقرار يوم 7 مارس يوما وطنيا لمقاومة الإرهاب.



يذكر أن معتمدية بن قردان تعيش منذ يوم 2 مارس على وقع احيائها الذكرى السابعة للملحمة التي شهدتها سنة 2016 وافضت الى احباط مخطط لاقامة امارة داعشية على أرضها وذلك بالقضاء على اكثر من 50 ارهابيا وسقوط 18 شهيدا، 11 منهم من أبناء بن قردان.







