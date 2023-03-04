رابطة ابطال افريقيا - الكاميروني بليز نغوا حكما لمباراة الزمالك المصري والترجي الرياضي

رابطة ابطال افريقيا - الكاميروني بليز نغوا حكما لمباراة الزمالك المصري والترجي الرياضي

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 08:55 قراءة: 0 د, 25 ث
      
عينت ادارة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الكاميروني بليز نغوا لقيادة مباراة الزمالك المصري والترجي الرياضي المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا.

ويتصدر الترجي الرياضي المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية متقدما على المريخ السوداني (4 نقاط) وشباب بلوزداد الجزائري (3 نقاط) بينما يتذيل الزمالك الترتيب بنقطة واحدة.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


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