"مهاجرون" عنوان التظاهرة الفنية "تقاطعات 3" من تنظيم المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

اختتمت مساء يوم الجمعة بتطاوين التظاهرة الفنية "تقاطعات 3" التي نظمها المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين على مدى 3 أيام تحت عنوان "مهاجرون" وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.



وتابع طلبة أقسام الانتروبولوجيا والفنون الجميلة والتربية والتعليم، في اطار هذه التظاهرة، مداخلات عدد من الاساتذة من بينهم المدير السابق للمعهد العالي للفنون والحرف رياض بن عاشور وحافظ بن عمر وحسين السعيدي ومحمد الحسني وخالد الهوش وعبدالسلام الفيتوري وفتحي السياري.

وقد دار بالمناسبة حوار تفاعلي بين الحاضرين حول الهجرة غير النظامية واسبابها ومنطلقاتها واثارها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجهة.

كما تضمن برنامج هذه التظاهرة عدة فقرات اخرى منها الورشة المفتوحة للتصوير الفوتوغرافي وورشة الخزف وورشة الحفر داخل فضاء المعهد ومعرض الطلبة واخر للاساتذة وعرض لفيلم ومائدة مستديرة.

واختتمت هذه الفقرات برحلة سياحية شملت منطقة شنني وعددا من المواقع السياحية والاثرية حول مدينة تطاوين.



