المنستير: مشاركة قرابة 500 تلميذ في اليوم التثقيفي الصحي "الثقة في النفس في منافسة الإدمان" باعدادية بالبقالطة

تحت عنوان "الثقة في النفس في منافسة الإدمان" احتضنت، مساء يوم الجمعة، المدرسة الإعدادية بالبقالطة بولاية المنستير يوما تثقيفيا صحيا لفائدة التلاميذ لتحسيسهم بأنواع الإدمان ومخاطره وتكوينهم قصد تطوير مهاراتهم الحياتية للتوقي منه وفق ما أفاد به (وات) مدير المدرسة الإعدادية بالبقالطة أسامة السويسي.



وانطلقت فعاليات هذا اليوم بتحية العلم على طريقة الكشافة التونسية، وورشات حول تقدير الذات، والرسم وعرض مسرحي وتنشيط جماهيري، بمشاركة قرابة 500 تلميذ وتلميذة و70 أستاذ.



ولا يخلو محيط هذه المؤسسة التربوية على غرار بقية المؤسسات في البلاد من المخاطر التي تتربص بالتلاميذ غير أنّ هناك يقظة من الإطارات التربوية والعملة بها لحماية التلاميذ وهناك تعاون كبير من الأمن الوطني علاوة على الجهود المبذولة على مستوى التحسيس والتثقيف، حسب أسامة السويسي.



وساهمت المكتبة العمومية بالبقالطة بمعرض وثائقي من مركز الإعلام والتوثيق بالمنستير حول الإدمان وأسبابه والحلول، ومجموعة من الكتب العلمية والثقافية ذات العلاقة بالإدمان، وورشة في الكتابة حول الإدمان وأسبابه والحلول بالنسبة إلى اليافعين، حسب تصريح أمينة المكتبة العمومية بالبقالطة سنية همامي، مشيرة إلى أنّهم استغلوا هذه التظاهرة لتحسيس التلاميذ للمشاركة في الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للمطالعة التي تتواصل من 18 فيفري 2023 إلى 18 نوفمبر 2023.



ونظمت هذا اليوم التثقيفي الصحي المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير والمدرسة الإعدادية بالبقالطة والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير والمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير ونادي الأطفال النموذجي بالمنستير والغرفة الفتية العالمية بالبقالطة والكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي والمكتبة العمومية بالبقالطة ودار الثقافة بالبقالطة ودار الشباب بالبقالطة.



