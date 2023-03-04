سفير إندونيسيا بتونس: نأمل من الحكومة التونسية مزيد تسهيل دخول الاندونيسيين لتونس

عبر سفير إندونيسيا في تونس زهيري مصراوي عن رغبته في مزيد دفع التعاون بين بلاده وتونس في المجال السياحي وأن تدفع الحكومة التونسية باتجاه تسهيل دخول الاندونيسيين بما يكفل تشجيع المزيد من مواطني بلاده على القدوم إلى تونس واكتشاف مقوماتها الحضارية والثقافية والدينية.



وبين مصراوي ظهر يوم الجمعة خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأسفار التونسية الناشطة على الوجهة الاندونيسية بغاية التعريف بالدورة التاسعة لمعرض السياحة الدولي الذي تحتضنه جزيرة بالي من 21 إلى 23 جوان القادم، أن بلاده تقدم كل التسهيلات للسائح التونسي الراغب في زيارة اندونيسيا حيث بإمكانه الحصول على تأشيرة الوصول مباشرة في المطار بإندونيسيا إذا كانت فترة إقامته لا تتجاوز الشهر.



وشدد على أن ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك يعود إلى فترة حركة التحرر الوطني حيث دعمت بلاده تونس ووقفت إلى جانبها من أجل الانعتاق ونيل الاستقلال، يشكل داعما قويا للعمل من أجل تنويع التعاون بين الشعبين وإثرائه معربا عن الأمل في أن يتعزز الربط الجوي من خلال خط مباشر بين البلدين. وأشار إلى أن حوالي 7 آلاف تونسي كانوا زاروا اندونيسيا سنويا قبل جائحة كورونا، وقد بلغ هذا العدد بعد الجائحة حوالي 5 آلاف تونسي، لكن هو على يقين بأن المعدل سيعود إلى الارتفاع في المستقبل.



وبين أنه في المقابل ما زالت ساعات الانتظار الطويلة التي يقضيها الاندونيسي في المطار في تونس قبل حصوله على تأشيرة الوصول ما زالت تعيق تدفق السياح الاندونيسيين موضحا أن الآلاف من الاندونيسيين الذين يؤدون مناسك العمرة أو الحج عادة ما يفكرون في زيارة دول أخرى بعد ذلك للاستجمام والراحة وأن تونس تعد من أفضل الوجهات لديهم.



من ناحيته أوضح الملحق الاقتصادي بالسفارة الاندونيسية باسكورو براماداني أن الدورة التاسعة لمعرض السياحة الدولي ببالي تنتظم تحت شعار " إعادة التواصل مع الجودة والسياحة المستدامة" ، وهو من أكبر معارض الأسفار الدولية في إندونيسيا ويهدف إلى الترويج لمختلف الوجهات السياحية في البلاد.



ويتوقع أن يشارك في هذا المعرض الذي سيجري تنظيمه هذا العام حضوريا وعبر الأنترنات 350 وكالة أسفار من 33 دولة بالإضافة إلى 250 شركة خدمات الرحلات في إندونيسيا.



وقد أعادت اندونيسيا فتح أبوابها هذه السنة، بعد جائحة كورونا، فمنذ 30 ديسمبر 2022، ألغى الرئيس الاندونيسي رسميا البروتوكول الصحي على المستوى الوطني لجميع مناطق البلاد ، وقد منحت الحكومة الاندونيسية تسهيلات تأشيرة عند الوصول ل87 دولة بما في ذلك تونس.



