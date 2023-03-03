تونس 3 مارس 2023 (وات) - تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 سنة) الى الدور نصف النهائي لنهائيات كاس افريقيا للامم المقامة حاليا بمصر ليحجز تاشيرة عبوره الى المونديال القادم لهذه الفئة العمرية وذلك اثر فوزه على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3 مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في اطار الدور ربع النهائي.وانتهت المقابلة في الوقت الاصلي بالتعادل 2-2 بعد ان سجل للمنتخب التونسي جبريل عثمان (38) وسامي شوشان (76) وللمنتخب الكونغولي ديو باسينغا (25) و(80). وتواصل التعادل بين المنتخبين في الوقت الاضافي بعدما تبادلا التسجيل بواسطة ديو باسينغا لمنتخب الشياطين الحمر (102 من ركلة جزاء) وعن طريق علي السعودي لمنتخب نسور قرطاج (119) ليتم الاحتكام الى ركلات الترجيح التي عادت خلالها الكلمة الاخيرة لابناء المدرب عادل السليمي 5-4.وبصعوده الى الدور نصف النهائي، ضمن المنتخب التونسي تاهله الى مونديال اندونيسيا المقرر من 20 ماي الى 11 جوان 2023. وستكون هذه المشاركة الثالثة للمنتخب التونسي في المونديال بعد 1977 في تونس و1985 في الاتحاد السوفياتي سابقا.وفي مباراة اخرى لحساب الدور ربع النهائي من هذه النهائيات الافريقية، أمطر المنتخب الغامبي شباك منتخب جنوب السودان بخماسية نظيفة ليترشح بدوره الى المربع الذهبي ويوقع على وثيقة عبوره الى المونديال.وكان منتخبا السنغال ونيجيريا تاهلا يوم الخميس الى الدور قبل النهائي وضمنا مرورهما الى المونديال بتغلبهما على التوالي على منتخبي البينين واوغندا بالنتيجة ذاتها 1-صفر.وفي الدور نصف النهائي، يلاقي المنتخب التونسي نظيره السنغالي على ملعب قناة السويس في حين يواجه المنتخب النيجيري نظيره الغامبي على ملعب القاهرة الدولي.