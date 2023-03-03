الكاف : افتتاح فعاليات ملتقى الشمال الغربي في الفكر والأدب والفن

افتتحت ،عشية اليوم ، الجمعة فعاليات ملتقى الشمال الغربي في الفكر والأدب والفن الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت عنوان ،" شعر السرد وسردية الشعر " بالشراكة مع المركب الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف.

ويتضمن هذا الملتقى الذي يتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم مداخلات فكرية حول" تفاعل الشعر السردي والسردية في نماذج الادب الرقمي" وعلاقة السردي والشعري" ومداخلة أخرى تتناول "تناغم السردي والشعري في قصائد الدكتور عبد الرحمان الرحالي، إضافة إلى معالجة موضوع " القصيدة الحكاءة في شعر منية العبيدي". "

كما سيتم خلال الملتقى تنظيم أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء منهم فوزية العكرمي وسحر العريبي ووليد السبيعي وإيمان حسيون وحنان علوي وعبد الباسط الشايب.

وقال المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالكاف نعمان الحباسي في تصريح لوات أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار تنشيط الحياة الفكرية والثقافية في ولاية الكاف التي تعتبر وجهة ثقافية وفنية بامتياز، مضيفا أن تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى ترسيخ احتضان الجهة الى مثل هذه التظاهرات الفكرية مستقبلا.





