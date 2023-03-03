تفكيك شبكة لترويج المخدرات بجزيرة جربة

تمكنت وحدات امنية تابعة للشرطة العدلية بجزيرة جربة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وذلك بالاطاحة بثلاثة من عناصرها والتعرف على 5 اخرين في حالة فرار احدهم خارج حدود الوطن ليتم ادراجهم بالتفتيش واحالة الموقوفين على العدالة وفق مصدر امني.

واوضح ذات المصدر لمكتب "وات" بمدنين انه على اثر عملية مداهمة لمنازل المشتبه بهم تم حجز كميات من المواد المخدرة ومنها مادة الكوكايين ومبلغا ماليا يرجح ان يكون متاتيا من عمليات بيع وترويج هذه المواد المخدرة .



