الرابطة المحترفة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة بمجموعتيها الاولى والثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :



المجموعة الاولى

السبت 4 مارس 2023

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية اشرف حركاتي

الأحد 5 مارس 2023

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين بلال بوزيد

في ملعب بئر مشارقة

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي ايمن النصري

في ملعب جندوبة الاصطناعي /دون حضور جمهور/

جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي سفيان قطاط

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة اسماعيل بوقلية

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى صادق السالمي



المجموعة الثانية:

السبت 4 مارس 2023

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران حمزة جعيد

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة اسامة رزق الله

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - الملعب القابسي وليد منصري

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية عبد الحميد بدر الدين

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي نصر الله الجوادي

في ملعب جربة حومة السوق

الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن كريم الخميري



