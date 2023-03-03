الرابطة المحترفة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة

الرابطة المحترفة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة

Publié le Vendredi 03 Mars 2023 - 20:20 قراءة: 1 د, 6 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة بمجموعتيها الاولى والثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :

المجموعة الاولى
السبت 4 مارس 2023
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية اشرف حركاتي
الأحد 5 مارس 2023
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين بلال بوزيد
في ملعب بئر مشارقة
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي ايمن النصري
في ملعب جندوبة الاصطناعي /دون حضور جمهور/
جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي سفيان قطاط
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة اسماعيل بوقلية
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى صادق السالمي

المجموعة الثانية:
السبت 4 مارس 2023
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران حمزة جعيد
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة اسامة رزق الله
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - الملعب القابسي وليد منصري
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية عبد الحميد بدر الدين
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي نصر الله الجوادي
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن كريم الخميري

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