أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، أن "الحكومة ستكفل إمداد تونس بالمشتقات البترولية (غاز البترول المسال والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص) في أفضل الظروف الممكنة رغم صعوبات المالية العامة" وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "لا يوجد نقص في المنتجات البترولية المسوقة في تونس"، وذلك على هامش الندوة الوطنية حول "استراتيجية الطاقة التونسية في أفق 2035" الذي انتظمت اليوم الجمعة بتونس العاصمة.



وفي إشارة إلى احتمال حدوث زيادة في أسعار الوقود ، أوضحت الوزيرة أن قانون المالية نص بالفعل على زيادات أخرى في عام 2023 ، لكن سيتم دراسة هذا القرار أولاً ، في إطار مجموعة عمل فنية ، ثم على المستوى الحكومي.

وقالت "نحاول أن نأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن" ، وأشارت إلى أنه مهما كانت الزيادات التي ستحدد في أسعار الوقود فسيتم اتخاذ الإجراءات المصاحبة مع الأخذ في الاعتبار قدر الإمكان القدرة الشرائية للمواطن والتأكد من ضمان توفر هذه المنتجات".









