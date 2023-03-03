وزارة الصحة تقرر سحب أربعة أنواع من المكملات الغذائية من سوق الادوية لعدم مطابقاتها للمواصفات

Publié le Vendredi 03 Mars 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة بتاريخ غرة مارس الجاري عن صدور قرار سحب 4 أنواع من المكملات الغذائية من سوق الادوية لعدم تتطابقها مع المواصفات، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، على بصيلة.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المكملات الغذائية هي عبوة FIBROLAX لسعة 200 ملم و 250 ملم وعبوة RGOFF لسعة 125 ملم وعبوة CLOIX 100 مغ/ملم بالنسبة للكهول بسعة 250 ملم و COLIX 400 مغ/ملم بالنسبة للرضع بعبوة سعتها 30 ملم.

وبيّن أنه وقع تحليل ميكروبيولوجي لعينات من هذه المكملات تبيّن إثرها أنها لا تخضع للمواصفات، مؤكدا التزام جميع الصيادلة بالامتناع عن بيعها وارجاعها الى الجهة المزودة.

ولفت الى ان الاشكالية تبقى واردة في الصيغ الاخرى للبيع خاصة البيع الالكتروني، مضيفا أن هذه المكملات تمثل خطرا على صحة المواطنين ويجب الوعي بخطورة المسألة والحفاظ على أرواح الناس والامتثال للقرارات.
أم


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