الداخلية: الإحتفاظ بمدير عام سابق ومهندس مساعد بالشركة التونسيّة لنقل المواد المنجمية

Publié le Vendredi 03 Mars 2023 - 17:21 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفادت وزارة الداخليّة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّ النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1، أذنت بالإحتفاظ بمدير عام سابق ومهندس مساعد بالشركة التونسيّة لنقل المواد المنجمية، وإدراج وكيل شركة خاصة متعاقد معها بالتفتيش، من أجل ارتكاب جريمة "فساد وإستغلال موظف لخصائص وظيفه لإستخلاص فائدة خاصّة لنفسه والإضرار بالإدارة".

وأوضحت الوزارة، أنّ الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة، تعهّدت بالبحث في شبهات فساد إداري ومالي تعلقت بمسؤولين سابقين بالشركة التونسية لنقل المواد المنجميّة التابعة لشركة "فسفاط قفصة"، بموجب إحالة عدليّة صادرة عن وكالة الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1.

وأكدت أنّ الأبحاث والإستقراءات المتعهّد بها، أفرزت أدلة وقرائن بشأن شبهات فساد في صفقة عموميّة لنقل المواد المنجميّة، كانت قد أبرمت خلال سنة 2017 مع شركة نقل برّي خاصّة، تعلقت أساسا بمنح الشركة المتعاقدة مبالغ ماليّة لقاء أعمال غير منجزة قيمتها 1 مليون دينار ودون سند قانوني (بعنوان تسبقة)، وتحميل الشركة العموميّة أعباءً غير تعاقديّة لفائدة الشركة المتعاقد معها (كميات بنزين بقيمة 116 ألف دينار).

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262645

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mars 2023 à 20h 06m |           
هاك اللي بنا حيط على السكة يجب محاسبته وبحثه باش يجيب شكون بعثو ... البحث يجيب والحساب العسير لازم ...لان خساءر الدولة رهيبة اللي عملوه في البلاد ما يعملوش العدو في عدوه ... قطع طرق استحواذ على الملك العام نهب اجرام عربدة الاعتداء على البيءة والمحيط الكلها جراءم شبيعة تتطلب المحاسبة ...



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