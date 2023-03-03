تتوفر ولاية تطاوين على خامات وإمكانيات هامّة في مختلف المواد الانشائية والرمال السيسيلية والحجارة الرخامة فضلا عن قطاع الخدمات في الحقول البترولية، إلّا أنّ الحاجة باتت ملحة إلى حملة كبرى للتعريف بما في هذه الربوع الصحراوية من إمكانيات وثروات.



وبالإضافة إلى القطاعات المذكورة، تعتبر الجهة أرضية مناسبة لإنتاج الصناعات التحويلية والتي تشجع الى حدّ بعيد على تنمية الانتاج الفلاحي المروي، واستغلال عديد الانتاجات البدرية المتاحة في الخضر والغلال وحليب المجترات الصغرى والنوق غير المستغلة الى حد الان، وحليب الابقار الذي يتوفر حاليا بحوالي 3 آلاف لتر في اليوم، وبتحويل كل هذه الخيرات ضمانة لترويجها وعدم الخوف من تلفها لدى انخفاض اسعارها او عند ارتفاع العرض ونقص الطلب عليها.



وبقدر ما لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد في ولاية تطاوين من دور هام وأساسي في الأخذ بأيدي المستثمرين، ولا سيما المبتدئين منهم، لتعزيز المراهنة على قدراتهم العلمية والعملية، يبقى دور مكاتب الوكالة سواء كانت المحضنة أو الشباك الموحد أساسيّا في ظلّ ندرة الملتقيات والورشات التي تؤكد ثراء القطاع الصناعي وتكشف عن مكامن النجاح وجدوى الاستثمار فيه وفي قطاع الخدمات حتى يرتفع عدد نوايا الاستثمار، وفق المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة محمد عبد القادر.

وأشار عبد القادر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن نوايا الاستثمار خلال العام الماضي كانت في حدود 24 في القطاع الصناعي بجملة استثمارات قدرت بحوالي 6 ملايين و651 الف دينار وتوفّر 105 مواطن شغل، فيما بلغ عدد نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات 210 بكلفة جملية قدرت بحوالي 15 مليون و 358 الف دينار وتوفّر 415 موطن شغل.

ورغم أن عدد هذه النوايا يبدو ضعيفا وغير مشجع أمام هجرة حوالي 12 ألف شاب وشابة العام الماضي من تطاوين إلى أوروبا بطريقة غير شرعية وجهلهم لما تحتويه الجهة من فرص للتشغيل والاستثمار زخشيتهم من الفشل في تجسيم افكار مشاريعهم نتيجة صعوبة الحصول على التمويل وتشعب الاجراءات الادارية وطولها في أغلب المجالات.

كما ان مرافقة المستثمرين الشبان ومتوسطي الامكانات ضرورية حتى يجتازوا صعوبة البداية ويتمكنوا من التحكم في سير مشاريعهم التي من المفروض ان تتطور من سنة الى اخرى خاصة وان امكانية التصدير الى الجارة ليبيا متاحة ومشجعة في ظل ما تحتاجه من عديد المواد والمنتجات الصناعيّة.

وفي ما يتعلّق بالمشاريع الكبرى، فقد دخل العام الماضي مشروع وحيد من الحجم الكبير طور الاستغلال ويتمثل في وحدة لتحويل الجبس هي الرابعة من نوعها بكلفة تزيد عن 28 مليون دينار وتشغل أكثر من 60 عاملا، علما وان عددا كبيرا من امتيازات استغلال الجبس المقدرة مخزوناته في الجهة بحوالي 400 سنة استغلال حسب بعض الدراسات تم تسليمها لمستثمرين لم يشرعوا بعد في البرهنة عن جديتهم وحرصهم على الاستثمار.

وإلى جانب هذا المشروع الكبير، تمّ إحداث مشروع آخر من الحجم المتوسط في القطاع الصناعي، و3 مشاريع في قطاع الخدمات بكلفة بلغت 836 الف دينار واحدثت 18 موطن شغل.

أما بخصوص مصنع الأسمنت المنتظر إنجازه منذ أكثر من 5 سنوات جنوب مدينة تطاوين، فإن إجراءاته قد طالت وخاصة في مرحلة تسوية الاوضاع العقارية التي يفترض ان تتم قبل الاعلان عن هذا المشروع الذي من المتوقع ان يوفر اكثر من الف موطن شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن ارتباطه بعديد المؤسسات الاخرى التي تشكّل بدورها نسيجا من الصناعات الصغرى والخدمات وتوفر المئات من مواطن الشغل القارة.



